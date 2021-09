Due nuovi album per il cantautore lucchese Joe Natta. Sono infatti appena usciti Halloween is here again e Canzoni disincantate.

“Halloween is here again – spiega lo stesso autore Joe Natta – fa parte del mio progetto musicale Songs for Halloween, iniziato nel 2015, ed è l’ottavo di questa serie. Contiene 25 brani strumentali con atmosfere horror dedicati alla festa di Halloween. Il disegno di copertina è stato realizzato a mano da Ylis componente del gruppo con cui spesso suoniamo insieme Le leggende lucchesi. Molte canzoni di questo progetto sono tuttora in programmazione su Halloween Radio, la webradio a tema più famosa al mondo, che trasmette 24 ore al giorno tutti i giorni dell’anno. L’altro album Canzoni disincantate nasce dalla lettura di un racconto di Giovanni Arpino, La Pavona, che, oltre ad avermi fatto a tornare a scrivere, mi ha trasmesso la voglia di rileggere libri e racconti ai quali sono molto legato, come La lotteria, Il treno ha fischiato, L’Horla e altri, che ho omaggiato con delle canzoni dedicate. Il resto del disco mi piacerebbe definirlo come una passeggiata musicale, a tratti malinconica, attraverso parole e suoni. Anche in questo caso la copertina è stata curata da Ylis. Non giocare a carte col Diavolo è il primo videoclip estratto, già disponibile su YouTube”.

Entrambi gli album si possono trovare nei principali stores digitali e sulle piattaforme di musica in streaming. Intanto per quanto riguarda il progetto musicale Leggende Lucchesi nato nel 2011 dedicato interamente alla riscoperta delle leggende e della tradizione orale di Lucca, della Garfagnana della Versilia e a personaggi e storie legate al folclore e alla cultura locale, l’artista di Ponte a Moriano, informa che sta ultimando le registrazioni di un nuovo lavoro in studio che uscirà nei primi mesi del 2022.

“Con il gruppo musicale – conclude Joe Natta – siamo stati impegnati in una serie di concerti estivi davvero molto piacevoli. Il prossimo appuntamento live sarà venerdì 8 ottobre al teatro parrocchiale di San Cassiano a Vico: una serata dedicata al folclore locale, organizzata dall’Anspi, introdotta da Paolo Fantozzi che continuerà con la presentazione del nostro libro Chi ha paura del Linchetto? con Alessio Del Debbio accompagnato dalle canzoni del trio Joe Natta e le Leggende Lucchesi. Ingresso gratuito dalle 21 con green pass”.