Città di Capannori, la comunità durante il Covid premiata in piazza Aldo Moro

Domani (23 settembre) alle 18 in piazza Aldo Moro si terrà il premio Città di Capannori, in un’edizione speciale dedicata a La comunità durante il Covid.

Il premio Città di Capannori è nato con l’obiettivo di riconoscere le azioni di ogni giorno che tante persone compiono per valorizzare il territorio Capannorese e i suoi valori. La cerimonia di consegna del premio si terrà il 23 settembre, perché è il giorno della nascita del Comune, che compirà 200 anni il 23 settembre del 2023.

I premiati dell’edizione La comunità durante il Covid sono: le associazioni di protezione civile (Misericordia di Capannori, Misericordia di Marlia, Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto, Misericordia Santa Gemma di Camigliano, Vab Lucca, La Racchetta sezione Vorno Odv, Nucleo provinciale protezione civile associazione nazionale Carabinieri Lucca, Associazione nazionale Autieri d’Italia); Sauro Luchi, primario di malattie infettive e ematologia dell’ospedale San Luca; l’associazione Hacking Labs; Alberto Tomasi, già direttore dell’area igiene e sanità pubblica dell’azienda Usl Toscana nord ovest; i medici di famiglia (l’aggregazione funzionale territoriale di Capannori coordinata da Alberto Vitolo e l’aggregazione funzionale La Francigena coordinata da Attilio Fontana); la mensa di solidarietà della parrocchia di Marlia, la mensa di solidarietà di Segromigno in Monte e l’associazione Pane quotidiano onlus.

E poi ancora il mondo della scuola, ovvero dirigenti, insegnanti e personale scolastico (Istituto comprensivo di Capannori rappresentato dalla dirigente Ester Fagni, Istituto comprensivo di Camigliano rappresentato dalla dirigente Gioia Giuliani, Istituto comprensivo di San Leonardo in Treponzio rappresentato dalla dirigente Maria Rosa Capelli, Istituto comprensivo di Lammari rappresentato dal dirigente Nicola Preziuso, liceo scientifico E. Majorana rappresentato dal preside Luigi Lippi); il personale della Casa di Riposo di Marlia; le tante aziende che hanno fatto gesti solidali (in rappresentanza delle aziende sarà premiato il presidente della Camera di Commercio Giorgio Bartoli); le attività commerciali che hanno aderito al progetto La mi’ bottega (Frutta e Verdura Lencioni Stefania, Macelleria Daniele Lencioni, Fratelli Masini, Da Dome Bar Alimentari, Macelleria e gastronomia da Giampaolo, Forno Pardini, Minimarket Souaba Hamid, Alimentari Carmignani Francesca, Gelo Market, Minimarket Sigma, Ingro Carico, Macelleria Menesini, Macelleria Lencioni Angelo, Frantoio Sociale del Compitese, Norcineria Giometti & C, Cooperativa di Guamo).

Il premio Città di Capannori è un diamante verde in plastica riciclata realizzato da Stefano Giovacchini. Oltre al premio simbolo della Città di Capannori i premiati riceveranno una pergamena in cui sono spiegate le motivazioni del riconoscimento ricevuto. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di NoiTv.