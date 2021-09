Il sabato dell’ambiente si allea con ‘Puliamo il mondo’ e incontra l’assessora Monia Monni

Sarà un sabato dell’ambiente speciale quello che il Consorzio 1 Toscana nord organizza per sabato (25 settembre). La pulizia partecipata dei corsi d’acqua, da parte delle associazioni del territorio, si allea infatti questo mese con la rassegna di Legambiente Puliamo il mondo 2021, e cade per di più all’interno della manifestazione La settimana della bonifica e dell’irrigazione, che si tiene in tutta Italia a opera degli enti consortili.

Per l’occasione, arriva anche l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni: l’amministratrice sarà sabato mattina sul Serchio, alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti a Nave, per incontrare i volontari e confrontarsi con loro sul progetto di partecipazione, di cui sono

protagonisti per la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio.

“Il nostro sabato dell’ambiente rientra nel progetto Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo – spiega il presidente del

Consorzio, Ismaele Ridolfi –. Ogni ultimo sabato del mese, circa 750 volontari di cinquanta associazioni, compiono appunto la pulizia partecipata di quasi 450 chilometri di corsi d’acqua adottati in tutto il nostro comprensorio di competenza, da rifiuti e plastiche. Sabato prossimo, per questa occasione speciale, tutte le associazioni e tutti i volontari della Piana di Lucca si ritroveranno alle 9 alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti a Nave, per una pulizia coordinata a ampia del parco fluviale del Serchio. In questo modo, al termine della raccolta dei rifiuti e delle plastiche, potremo presentare l’iniziativa all’assessora regionale all’ambiente Monni, con l’obiettivo di farlo crescere ancora di più sul nostro territorio e, auspichiamo, anche a livello regionale. Ma soprattutto potremo ringraziare tutti i protagonisti di questo bell’esempio di impegno civico, partecipazione, cura dell’ambiente e dei nostri corsi d’acqua”.