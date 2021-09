In Santa Maria dei Servi l’ultimo concerto della stagione della Sagra musicale lucchese

Ultimo appuntamento per la 58esima edizione della Sagra musicale lucchese. Sabato (25 settembre) il concerto si terrà alle 21 nella chiesa di Santa Maria dei Servi.

Al centro della serata ci saranno le musiche inedite del compositore settecentesco Pietro Alessandro Guglielmi eseguite dalla Cappella musicale Santa Cecilia e dall’orchestra da camera Luigi Boccherini, diretti dal maestro Luca Bacci, che ha ritrovato, trascritto e revisionato

gli spartiti del musicista di Massa che compose, al culmine della sua carriera, brani sacri per la Cappella Giulia in San Pietro a Roma, di cui fu maestro.

Per l’occasione ci saranno anche la soprano Patrizia Cigna e la contralto Alessia Baldinotti. Nel programma del concerto la Sinfonia in re maggiore in tre movimenti, i mottetti O salutaris hostia e Gratias agimus tibi e il salmo Cx per soli, coro e orchestra, Dixit.

Significativa la partecipazione al concerto della Cappella Musicale Santa Cecilia, coro ufficiale del duomo di San Martino che poche sere fa ha eseguito in cattedrale il Mottettone per la festa di Santa Croce. Sarà affiancata dalla compagine orchestrale dell’istituto musicale Boccherini che da anni promuove la ricerca, lo studio e la divulgazione del patrimonio musicale lucchese e non solo.

“A nome della Sagra musicale lucchese – dichiara il presidente Luigi Rovai – desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, al Comune di Lucca, alla Provincia di Lucca, all’Arcidiocesi e a quanti ci hanno sostenuto e hanno collaborato con noi per la realizzazione di questa stagione musicale: soggetti che, insieme a un pubblico sempre più appassionato, ci hanno stimolato ad andare avanti. Siamo già al lavoro per il 2022”.

Per partecipare è necessario esibire il green pass. Prenotazioni online compilando il modulo.