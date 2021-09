Sabato (25 settembre) nella chiesa di San Cristoforo sarà aperta al pubblico Stars and Frames, mostra personale di Pier Toffoletti, curata da Riccardo Ferrucci, realizzata in occasione del Lucca Film Festival ed Europa Cinema edizione, in calendario dal 1 al 10 ottobre, organizzata e sostenuta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca (aperta fino al 22 ottobre).

Patrocinata dal Comune di Lucca e dalla Regione Toscana, con il sostegno di Societe generale, l’esposizione rientra nella eventi collaterali della kermesse lucchese dedicata alla settima arte. Accompagnata da un’iniziativa editoriale, che vede, tra gli altri, anche un contributo dello storico dell’arte Alessandro Romanini, Stars and Frames sarà costituita da oltre venti tele, tutte di grandi dimensioni, suddivise in due sezioni: la prima dedicata ai volti delle celebrità del grande schermo, la seconda ai frames, ovvero ai fermi immagine estrapolati da pellicole indimenticabili. Il visitatore potrà catapultarsi in un ideale red Carpet e passeggiare al fianco delle grandi Star di Hollywood e non solo.

Di origine friulana, Toffoletti è oggi un artista maturo e affermato. Nel suo lavoro utilizza le tecniche più varie: dalla fotografia all’affresco, dal disegno al video ma la pittura è l’espressione a lui più congeniale. “La sua opera – come scrive Riccardo Ferrucci – è una ricerca del bello che diventa necessità vitale, mai facile compiacimento e le sue donne sono volti e corpi che sembrano provenire dal passato, da lontano, da un luogo esoterico che ci appartiene e commuove”. L’ingresso alla mostra è gratuito.