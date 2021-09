Luna Park, si è rinnovato l’appuntamento dedicato alla disabilità

Si è svolta oggi (22 settembre), nella variopinta cornice del Luna Park in Via delle Tagliate la “giornata dell’inclusione“, fortemente voluta dal Comitato esercenti del parco giochi e avallata dalla giunta comunale. Una ricorrenza, ormai, alla quale hanno partecipato numerose associazioni e che si è svolta all’insegna della leggerezza e del divertimento per i ragazzi disabili.

Il pomeriggio si è aperto con i tradizionali saluti delle istituzioni, in particolare quelli del sindaco Alessandfro Tambellini, che si è detto soddisfatto di vedere così tanti ragazzi entusiasti in questa splendida giornata. Sono seguiti gli interventi dell’assessora allo sviluppo economico Chiara Martini e dell’assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli. Ha preso poi la parola lo stesso responsabile del Luna Park, Alberto De Luca, visibilmente emozionato e orgoglioso di aver dato vita a questa iniziativa inclusiva, che si ripete ormai da anni con ottimi risultati.

Protagonista anche la musica, con l’esibizione del rapper Ego affiancato da Andrea Chelini, che hanno proposto un brano inedito intitolato Che la musica sia con voi.

Dopo la performance musicale le attrattive del parco, opportunamente predisposte, sono state messe gratuitamente a disposizione dei ragazzi, che ne hanno potuto usufruire liberamente assieme ai propri accompagnatori, godendosi una giornata di svago e allegria.