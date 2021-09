Nasce il comitato per la riqualificazione del Ponte dei Frati a Pontetetto

Ponte dei Frati, nasce il comitato per la riqualificazione.

Lo scorso 16 settembre alla pasticceria Sottopoggio di Guamo, si sono ritrovati alcuni cittadini in rappresentanza delle rispettive associazioni e istituzioni. Lo scopo dell’incontro era quello di costituire un comitato con l’obiettivo di recuperare e valorizzare lo storico ponte in ferro pedonale sul canale Ozzeri in località Pontetetto denominato Ponte dei Frati.

Il Ponte dei Frati si trova vicino al confine tra i comuni di Lucca e Capannori, in prossimità del depuratore e del canile di Pontetetto. Costruito nel 1812, è stato a lungo utilizzato dagli abitanti in quanto utile al collegamento ciclopedonale tra la zona sud e la città di Lucca. Il ponte ha avuto il suo momento di gloria quando, il 4 settembre 1944, fu utilizzato da una pattuglia partigiana per informare gli alleati che Lucca era già stata liberata, evitando così il bombardamento della città. A memoria di questo storico episodio, in prossimità del ponte, su via Santeschi è stato collocato un cippo marmoreo. Il ponte è abbandonato e in disuso dagli anni Settanta in quanto, la sua struttura in ferro, venendo a mancare la dovuta e necessaria manutenzione, si è notevolmente deteriorata ed è pericoloso il suo utilizzo. Inoltre, il suo abbandono, ha consentito la crescita di alberi che ora ne attraversano le strutture.

Negli anni passati il professor Angelo Nerli si è impegnato a fondo per cercare di recuperare il ponte, realizzando numerose iniziative: il 30 novembre 2017 sono state presentate al sindaco di Lucca i tabulati con le 1732 firme raccolte per il recupero del ponte in ferro, sono state organizzate riunioni e sopralluoghi con presidenti, sindaci, assessori e consiglieri della Provincia di Lucca e dei comuni di Lucca e Capannori e sono stati pubblicati numerosi articoli.

“Riteniamo – dicono i promotori – che il Ponte dei Frati abbia ancora una grande utilità per il territorio: consentire il collegamento ciclopedonale tra la città di Lucca e la zona industriale di Guamo tramite la pista ciclabile che collega Lucca alla chiesa di Pontetetto in modo da rendere utilizzabile gli spostamenti in bicicletta e contribuire al trasporto eco-sostenibile di chi lavora a Guamo e viceversa chi da quella zona vuole recarsi in città, con conseguente riduzione del traffico; implementare ai fini turistici e sportivi la rete ciclopedonale di Lucca e Capannori e, tramite il ponte, collegarla alla rete ciclopedonale esistente, la sentieristica dei monti Pisani e con le altre potenzialità del territorio, in considerazione anche dei possibili futuri sviluppi, ad esempio la connessione alla vecchia ferrovia Lucca – Pontedera in fase di studio per un recupero ciclopedonale. È necessario quindi realizzare tutte le iniziative necessarie a individuare i soggetti interessati, sviluppare progetti e proposte eco-sostenibili e individuare le risorse per il recupero ingegneristico e costruttivo del ponte”.

Con questi obiettivi si è costituito il Comitato per il recupero e la valorizzazione del Ponte dei Frati. Il comitato rimane aperto a tutti coloro, privati cittadini, associazioni, istituzioni, che volessero contribuire agli scopi per i quali è stato costituito; al momento attuale fanno parte del comitato: professor Angelo Nerli (presidente del comitato), Gruppo culturale ricreativo La Sorgente di Guamo, associazione Pons Tectus di Pontetetto, comitato viabilità e ambiente di Pontetetto, Anpi Lucca, Legambiente Capannori e Piana Lucchese, consigliera comunale di Capannori Claudia Berti, consigliere comunale di Lucca Gianni Giannini, Claudio Ghilardi ed Endro Luchi

Per informazioni ed adesioni, al nascente comitato, è possibile contattare Claudio Ghilardi al numero 329.1718459.