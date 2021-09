Torna la fiera di Marlia: è la prima della ripresa targata Confesercenti

Dopo l’annullamento di due edizioni domenica 17 ottobre torna la tradizionale Fiera di Marlia organizzata lungo via Paolinelli da Confesercenti Toscana nord con la collaborazione del Centro commerciale naturale Insieme Le Botteghe di Marlia e il Comune.

Saranno 90 i banchi ambulanti di varie merceologie presenti dalle 8 alle 20 sull’asse principale di Marlia, per l’occasione chiusa al traffico da Santa Caterina fino all’incrocio con piazza Matteoni.

“Con l’amministrazione comunale e in particolare con l’assessore Serena Frediani – spiega il responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana nord Daniele Benvenuti – in questi lunghi mesi di emergenza Covid abbiamo sempre cercato di condividere azioni e strategie a sostegno delle attività commerciali. Era stato lo stesso assessore a sollecitare la ripresa di fiere e mercati straordinarie per dare ossigeno a questi operatori. Appena c’è stato il tanto attesa via libera alla fiere, secondo noi colpevolmente tardivo, ci siamo subito mossi per far ripartire la nostra macchina organizzativa. Marlia sarà quindi la prima fiera della ripresa targata Confercenti Toscana Nord. Un evento che storicamente gode dell’apprezzamento delle attività commerciali a posto fisso per una sinergia che noi da sempre riteniamo vincente con l’evento mercatale”.

“Il via libera alle fiere, seppur con l’obbligo di green pass, ha messo fine ad un periodo molto difficile per quegli operatori ambulanti che avevano proprio nelle fiere la loro unica possibilità di lavoro – afferma l’assessora al commercio Serena Frediani-. I mercati sono una preziosa risorsa e lo sono ancor di più quelli straordinari perché si svolgono di solito in giorni non lavorativi e hanno un buon numero di banchi, richiamando così persone anche dal circondario e dai comuni limitrofi. Inoltre sono in grado di valorizzare i centri commerciali naturali e le varie frazioni. E’ quindi con soddisfazione che salutiamo il ritorno della Fiera di Marlia, un appuntamento commerciale tradizionale da sempre molto apprezzato”.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i giorni per l’assegnazione dei posteggi tenendo conto delle precedenti graduatorie con relative presenze.