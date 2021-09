Barga, 45mila euro per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua

Saranno realizzati dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio sul territorio del comune di Barga importanti lavori di manutenzione che prevedono lo sfalcio e il taglio di alberi in alcuni corsi d’acqua. L’investimento totale è di circa 45mila euro.

“Si tratta di opere – spiegano la sindaca Caterina Campani e l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Onesti – sicuramente importanti per la messa in sicurezza del nostro territorio. Siamo quindi soddisfatti di questo investimento e dell’attenzione dimostrata dall’Unione dei Comuni verso il nostro territorio”.

Entro fine anno si prevedono lavori sulla Loppora, area Mologno, Castelvecchio Pascoli, Rio Fontanamaggio a Barga.

Nel dettaglio il torrente Lopporetta, il tratto interessato è da monte località Piaggiagrande, fino alla confluenza con torrente Loppora. Torrente Loppora, tratto da monte strada comunale Tiglio, fino in prossimità del cimitero di Loppia, interessando i principali affluenti in destra idraulica. Fosso Ai Luchi località Mologno; fosso a valle della carrozzeria Mologno; rio in Mologno, in prossimità della stazione Ferroviaria; rio Chitarrino località Frascone, tratto a valle della fontana dell’amore; rio in prossimità del cimitero di Castelvecchio, tratto a monte e valle dello stesso; rio dell’Orso, parte alta; fosso del Marraccino in località Bimbi; Aff. destro idraulica Rio Rivillese in prossimità della località Casaccia; Pennello Mordini in località Mologno; rio Fontanamaggio località Canteo Barga.

Verranno inoltre realizzati lavori di manutenzione ordinaria riguardanti piccoli interventi di sistemazione idraulica, sempre a cura dell’Unione: sistemazione idraulica fosso Santa Maria in località Santa Maria Castelvecchio; ricalibratura alveo Rio in mologno in prossimità 4 strade, a valle secondo tornante strada per Barga; rio Angeletto in località Caterozzo Fornaci di Barga; ripristino Briglia Selettiva a monte tombamento rio Fontanamaggio.

Altri lavori di manutenzione ordinaria riguardanti piccoli interventi di sistemazione idraulica quali ripristino opere/ricalibra ture nel comune di Barga, saranno realizzati in appalto. Alcuni di questi sono già conclusi. Nel dettaglio: rio Rivillese località ai Bechelli, rio Latriani in località Latriani; rio Val di Lago, a valle campo sportivo di Barga; rio Val di Lago, località Frascone, rio Dell’orso, a monte tombamento dell’abitato di Castelvecchio Pascoli.

Al momento è inoltre in attesa di finanziamento un progetto di manutenzione ordinaria di vari tratti del torrente Loppora, a monte e valle della Brico, dell’importo di circa 45mila euro.