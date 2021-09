Open Gold, doppio appuntamento con il concerto del Trio Maffei e di Anatole Liebermann

Un fine settimana di musica con Open Gold, la rassegna organizzata dall’Istituto Boccherini, che toccherà il culmine domenica (26 settembre), con il concerto che vedrà tra i protagonisti il virtuoso del violoncello Anatole Liebermann.

Si parte sabato (25 settembre) alle 21, all’Auditorium di piazza del Suffragio, con la musica di Beethoven e il Trio Maffei (Claudio Maffei al violino, Massimo Maffei al violoncello e Stefano Maffei al pianoforte). In programma il Trio n. 5 in re maggiore, Op. 70 n. 1 I fantasmi e il Trio n. 6 in mi bemolle maggiore, Op. 70 n. 2. L’appuntamento fa parte di un ciclo di cinque concerti pensato originariamente per il 2020, l’anno di Beethoven, quando la pandemia ha fermato le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del grande compositore tedesco.

Domenica (26 settembre), sempre alla 21, salirà sul palco dell’Auditorium del Suffragio Anatole Liebermann, uno dei massimi interpreti contemporanei del violoncello, fondatore del celebre Trio Čajkovskij assieme al pianista Konstantin Bogino e al violinista Pavel Vernikov. Per questo concerto, suoneranno con Liebermann Paolo Ardinghi al violino e Sergio De Simone al pianoforte. Ad aprire la serata sarà la Sonatina n. 1 in re maggiore per violino e pianoforte, Op. 137 n. 1, D. 384 di Schubert, una delle tre Sonate “per il pianoforte con accompagnamento di violino” scritte nel 1816, la più breve della raccolta. A seguire, la Sonata per violoncello e pianoforte n. 2 in sol minore, Op. 5 n. 2 di Beethoven e, infine, il Trio n. 3 in do minore per archi e pianoforte, Op. 101 di Brahms, considerato un capolavoro assoluto già dai critici dell’epoca e da quella Clara Schumann che giocò un ruolo fondamentale nella vita del compositore.

Tutti gli appuntamenti di Open Gold e Festival Boccherini sono a ingresso libero. Per prenotazioni clicca qui.