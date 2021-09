Pediatri e medici di famiglia, ultimi giorni di attività per Alessia Romei e Luigi Micheli

Cambio pediatri e medici di famiglia nell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

Mercoledì prossimo 29 settembre sarà l’ultimo giorno di attività per Alessia Romei, pediatra di libera scelta nell’ambito territoriale di Lucca 2 ad Altopascio. Tutti i suoi assistiti passeranno in carico, d’ufficio, alla dottoressa Sara Picariello, che entrerà in servizio come pediatra di libera scelta, nello stesso ambito territoriale, a partire da giovedì 30 settembre. Picariello svolgerà la propria attività all’ambulatorio di via Papa Giovanni Paolo II, nella Rsa Il sole ad Altopascio il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 18, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. I genitori dei bambini che volessero farsi assistere da altro pediatra nello stesso ambito territoriale potranno comunque effettuare una nuova scelta.

Sempre mercoledì prossimo, 29 settembre, sarà l’ultimo giorno di attività per Luigi Micheli, medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Lucca 1, Lucca e Pescaglia. Gli assistiti in carico a Micheli dovranno pertanto effettuare la scelta del nuovo medico curante.