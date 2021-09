Per le Giornate europee del patrimonio doppio appuntamento al museo della Casa del Boia

Domenica (26 settembre) il museo della Casa del Boia celebra le Giornate europee del patrimonio con due incontri in contemporanea destinati a grandi e piccini.

Il primo, dalle 17 alle 19, è il laboratorio per bambini Costruiamo le Mura di Lucca dove i più piccoli potranno vestire i panni di un antico maestro costruttore per realizzare le Mura urbane, Nel frattempo, dalle 17 alle 19,30 i più grandi potranno passeggiare lungo le mura con un archeologo per poi finire con l’aperitivo al ristoro La Casermetta San Salvatore.

In costo è di cinque euro a bambino per il laboratorio (età tra i 6 e i 10 anni) e di 5 euro a persona per la passeggiata più 8 euro per l’aperitivo. Lo speciale biglietto famiglia (1 o 2 adulti accompagnati dai loro figli) è di 4 euro a persona. Per partecipare è richiesta la prenotazione all’indirizzo info@viafrancigenaentrypoint.eu o ai numeri 334 1046719 o 0583 1971545.