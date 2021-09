Permessi Ztl, allo sportello per il rinnovo solo su appuntamento

Per ottimizzare il servizio per gli utenti ed evitare code all’esterno durante il periodo autunnale, Metro srl adotta una nuova organizzazione per il rinnovo dei permessi annuali dei residenti nella zona a traffico limitato del centro storico di Lucca. Dal prossimo lunedì (27 settembre), dal lunedì al venerdì, gli utenti potranno recarsi all’ufficio di via Città Gemelle solo su appuntamento registrandosi sul portale www.metrosrl.it oppure telefonando al numero 0583 583150. Per ogni prenotazione sarà rinnovato un solo permesso. Lo sportello resterà accessibile senza prenotazione il sabato mattina.

Inoltre per diluire su un arco temporale più ampio l’accesso agli uffici, l’amministrazione comunale in accordo con Metro srl prorogherà la scadenza per il rinnovo dei permessi A1 di un mese: il termine non sarà più il 31 ottobre ma il 30 novembre prossimo. L’amministrazione comunale invita tutti gli utenti a utilizzare le procedure on line registrandosi sul sul sito web: dopo l’approvazione l’utente potrà pagare l’importo indicato e quindi potrà recarsi all’ufficio permessi a ritirare il nuovo tagliando senza code. Tutte le informazioni comprensive dei video tutorial per la registrazione e le pratiche online sono disponibili sul sito www.metrosrl.it