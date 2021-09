Regolamento taxi, il Tar conferma la sospensione: no alle chiamate dirette ai tassisti

No alle chiamate dirette ai tassisti. Dopo il ricorso presentato da Cna Fita Toscana con un gruppo di imprese di Ncc di Lucca e Firenze il Tar ha infatti confermato la sospensione del nuovo regolamento comunale per l’esercizio dei servizi taxi e noleggio con conducente del Comune di Lucca, in attesa della trattazione nel merito prevista per febbraio 2022.

“In particolare, le disposizioni che consentono ai tassisti di ricevere chiamate dirette e dunque di dirigersi a un’utenza specifica anche con l’utilizzo di tutti canali che ritenga opportuni al fine di acquisire le corse, senza limitazioni e vincoli imposti dal Comune e dagli organismiche erogano il servizio di radiotaxi – spiega Fita Toscana -. Si tratta di disposizioni che, ponendosi in chiara violazione della legge quadro 21/92 che regola il settore del trasporto pubblico non di linea e che identifica come ‘indifferenziata’ l’utenza di riferimento dei taxi, distorcono la concorrenza concedendo un vantaggio competitivo ai taxi a discapito degli Ncc. Non sono stati tuttavia presi provvedimenti sulle altre previsioni contestate nel ricorso: il divieto di sosta assoluto degli Ncc, incompatibile con le esigenze proprie del lavoro e la decisione dell’amministrazione di Lucca di contribuire, anche con incentivi finanziari, ad azioni di promozione e innovazione del solo servizio taxi, sottendendo ulteriormente una disparità di trattamento tra taxi e Ncc”.