Salvini, Gelmini e Garavaglia a Massarosa per Bigongiari

I big della politica a Massarosa per sostenere la candidatura di Carlo Bigongiari, candidato civico di centrodestra sostenuto dalle liste Per Massarosa, Lega e Forza Italia.

Lunedì (27 settembre) sarà a Massarosa il leader della Lega Matteo Salvini. Il senatore sarà alle 12,30 al ristorante Le Chandelle in via Casa Rossa per un pranzo a sostegno del candidato sindaco Bigongiari: è la seconda volta che il leader della Lega viene in Versilia per sostenere Bigongiari, dopo averlo fatto questa estate in Versiliana. Per prenotazioni per il pranzo: 329.1692677 e 342.8004001.

Il giorno successivo, martedì, alle 11,30 sarà a Massarosa assieme a Carlo Bigongiari il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. L’esponente di Forza Italia si fermerà nella sala del consiglio comunale a Massarosa a discutere su come riuscire a portare a Massarosa fondi e risorse del Pnrr.

Sempre martedì (28 settembre), ma in orario da definire, arriverà a Massarosa anche il ministro del turismo del governo Draghi, il senatore della Lega Massimo Garavaglia. Incontrerà i cittadini durante un appuntamento organizzato al ristorante Le Rotonde di Massaciuccoli. “Andremo a presentare al ministro – ha spiegato la scorsa sera Carlo Bigongiari alle associazioni ambientaliste del territorio – tutte le nostre idee per un turismo sostenibile e alternativo alla costa. Una sponda importante per cercare finanziamenti per attuare le nostre idee a servizio della comunità”.