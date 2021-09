Studente crea una ‘mascotte’ per il nuovo reparto di pediatria al S. Luca

Ha disegnato e realizzato una mascotte per il reparto di pediatria dell’ospedale San Luca di Lucca, anche a nome dei bambini ricoverati e di quelli presenti nella struttura per sottoporsi a visite ed esami. Lui è Francesco Lunardi, 22enne studente del secondo anno del corso di fumetto della Scuola internazionale di Comics di Firenze, che ha realizzato e donato alla Pediatria la mascotte Gigi Guinigi.

Nei mesi scorsi è stato infatti effettuato un restyling degli spazi della Pediatria, che ha reso la struttura davvero a misura di bambino. La revisione è partita, appunto, con la creazione della mascotte e con le immagini di animali collocate sulle porte delle camere e donate della ditta Civas. Ogni bambino ricoverato in Pediatria ha così adesso sulla porta della propria camera la simpatica immagine di un animale: un panda, un coniglio, una tartaruga e via dicendo. Il rinnovamento è proseguito grazie all’impegno del personale che, anche al proprio domicilio, ha completato gli elementi che compongono l’attuale coloratissimo allestimento, che contribuisce a proiettare i bambini ricoverati in un mondo di fantasia, regalando loro un sorriso e rendendo più tollerabile la loro degenza in ospedale.

La responsabile della Pediatria Angelina Vaccaro, la coordinatrice infermieristica Paola Gianni e tutto il personale della struttura hanno intanto ringraziato ufficialmente Francesco Lunardi per aver creato e donato la mascotte Gigi, che campeggia da qualche mese nel reparto.