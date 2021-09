Prende il via Canone in verso, la nuova rassegna organizzata nella Chiesa di San Francesco dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si parte venerdì (1 ottobre), alle 21, con una serata dedicata a John Keats. Non un semplice reading poetico ma un vero e proprio spettacolo, dal titolo Come musica, la poesia, per celebrare i versi struggenti di un protagonista del Romanticismo che, scomparso all’età di soli 27 anni, si è affiliato alla schiera di grandi eroi dell’arte e della musica, rimasti eterni ed indelebili anche grazie al loro eclissarsi all’apice della produzione artistica.

Una conferenza-spettacolo con la regia di Alessandro Fabrizi, un viaggio tra le rime di una poesia musicale, un’arte del suono. Un percorso, nel quale, soprattutto attraverso le celebri Odi, verremo condotti per mano dall’analisi netta e diretta della critica Nadia Fusini, studiosa e traduttrice di Keats, per scoprire parole immortali, lette dal poeta Franco Marcoaldi, accompagnato da Ivano Battiston alla fisarmonica. Un tributo anche alle passioni di Keats stesso, di cui ricorre il bicentenario dalla morte, che era profondo ammiratore di Mozart, Arne e Händel.

Foto 3 di 3





Questo incontro, come i successivi, è a ingresso gratuito e si terrà alle 21. Per partecipare, prenotarsi online sul sito www.fondazionecarilucca.it a partire dalle 12 di martedì (28 settembre).