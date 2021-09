Confcommercio, convocata l’assemblea ordinaria annuale

Si terrà mercoledì 6 ottobre l’assemblea ordinaria annuale di Confcommercio Imprese per l’Italia Province di Lucca e Massa Carrara.

L’appuntamento, è all’interno della tenuta In Cantina di Monte San Quirico, fissato per le 20 in prima convocazione e alle 21 in seconda convocazione. L’ordine del giorno prevede la relazione del presidente Rodolfo Pasquini, l’approvazione del rendiconto consuntivo del 2020, l’approvazione del rendiconto preventivo del 2022, varie ed eventuali. Tutti i soci di Confcommercio sono invitati a partecipare.