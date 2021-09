Minimalia Dantesca, a Montecarlo la mostra sui temi trattati dal Sommo Poeta

Pittura, disegno, arte grafica, fotografia e scultura. Sono questi gli ingredienti della mostra artistica Minimalia Dantesca organizzata dall’associazione culturale Percorsi d’arte nella chiesa dell’ex Misericordia di Montecarlo. L’esposizione rimarrà allestita dal 30 settembre al 15 ottobre.

“La nostra associazione propone nell’ambito delle celebrazioni del settecentenario della morte di Dante, un evento culturale che andrà ad interessare un alto numero di artisti selezionati per porre al centro delle loro ricerche pittoriche i temi che il grande poeta ha trattato ed interpretato nella sua lunga attività – spiegano gli organizzatori -. Opere interpretate e declamate per secoli in ogni dove, saranno il comune denominatore di un ampio numero di artisti e della loro rivisitazione concepita in una totale libertà. Un ampio parterre culturale che rende onore a chi al mondo ha insegnato a risciacquare in Arno i loro idiomi dando un’accelerazione alla nostra lingua. Un’interpretazione fatta su materiali consoni ad ogni artista, dalle tele alle tavole alla fotografia, disegno e scultura”.

Tra gli artisti coinvolti ci sono Graziano Guiso, Claudio Cargiolli, Giancarlo Tramontin, Dino La Bianca, Mimmo Iacopino, Gianni Cella, Ernesto Altemura, Maro Gorki e Riccardo Luchini.

“La mancanza di opportunità di questi maestri giovani e meno giovani ma di eccellente bravura, esclusi dai canonici circuiti culturali di gallerie a carattere prevalentemente commerciale, trovano in questa mostra sia per il tema trattato che per la città, Montecarlo che ha luoghi di largo respiro culturale e turistico, la possibilità di promuovere la sua arte, darle visibilità attraverso un pubblico eterogeneo di visitatori, metterla sotto i riflettori degli addetti ai lavori – continuano gli organizzatori -. Inoltre a convalidare il tutto è sia la presenza testimoniale di un catalogo ben strutturato con critica personalizzata ad ogni artista, documento importante che potrà essere sempre esibito, sia la presenza nella parte culturale e commerciale di un’organizzazione come quella dell’associazione percorsi d’arte e della galleria Flamingo art gallery, che tuteleranno sempre l’interesse dell’artista partecipante”.