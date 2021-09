Permessi Ztl, prorogata la scadenza per il rinnovo della categoria A2

Non solo per gli A1 ma anche per i permessi di categoria A2 è stata prorogata al 30 novembre la scadenza per il rinnovo. Metro srl, in accordo con l’amministrazione comunale, ha introdotto modifiche al calendario e alle modalità di accesso agli uffici per venire incontro alle esigenze degli utenti. Oltre alla proroga infatti, da lunedì (27 settembre), per accedere agli uffici di via Città Gemelle per le pratiche sui permessi annuali sarà necessario prendere appuntamento oppure utilizzare le procedure sul portale online.

La documentazione necessaria. Per procedere al rinnovo, il titolare del permesso categoria A1 (primo permesso) dovrà presentare la seguente documentazione: modulo di domanda compilato dal richiedente; fotocopia della propria patente di guida; fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo; contrassegno cartaceo in originale. Per quanto riguarda la categoria A2 (secondo permesso), si informa che, a partire dal 1 giugno 2021, con l’entrata in vigore del nuovo Piano della mobilità e della sosta del centro storico di Lucca – Pams, il secondo permesso categoria A2 dovrà essere intestato alla persona che utilizza effettivamente il permesso. I possessori di permesso categoria A2 dovranno presentare la seguente documentazione: modulo di domanda compilato dal richiedente; fotocopia della propria patente di guida; fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo; contrassegno cartaceo in originale

Come fare in presenza: è necessario prenotare un appuntamento telefonando allo 0583 583150 o collegandosi al sito di Metro www.metrosrl.it Per ogni permesso potrà essere fissato un solo appuntamento, per più permessi dovranno essere prenotati più appuntamenti.

Come fare on line: è necessaria l’iscrizione al portale www.metrosrl.it Una volta terminata la procedura, ricevuta la cifra da pagare ed effettuato il pagamento, l’utente potrà recarsi a ritirare contrassegno all’ufficio di via delle Città Gemelle.

Dove si può parcheggiare con i permessi A1 e A2. I veicoli con permesso A1 e A2 non possono accedere alla Ztl A (zona pedonale). La sosta è ammessa gratuitamente e senza nessuna limitazione oraria negli stalli gialli del centro storico (Ztl B e C) inoltre, gratuitamente e senza limitazione oraria, nei parcheggi Palatucci, Carducci; gratuitamente nella fascia oraria dalle 19 alle 9 negli stalli blu adiacenti alle Mura (piazzale Risorgimento, viale della Repubblica, viale Regina Margherita, viale Giuseppe Giusti, viale Giovanni Pacini, piazza Martiri della Libertà, e porzione di viale Carlo del Prete); gratuitamente nella fascia oraria dalle 19 alle 9 negli stalli blu all’interno delle Mura (Ztl C). Tutte le informazioni comprensive dei video tutorial per la registrazione e le pratiche online sono disponibili sul sito www.metrosrl.it .