Ha avuto inizio il viaggio lungo la penisola di Capitan Acciaio, il supereroe incaricato di informare i cittadini sul valore e la sostenibilità degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.

Quest’anno il tour promosso da Ricrea, il consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio che fa parte del sistema Conai, fa tappa a Lucca e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in viale San Concordio, angolo via Savonarola con attività, laboratori e divertenti quiz.

Foto 2 di 2



Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio oggi il Consorzio Ricrea ha conferito alla città di Lucca uno speciale riconoscimento.

“Lucca è per noi una città molto importante. Questo premio è un riconoscimento per l’impegno delle istituzioni, degli operatori e dei cittadini coinvolti quotidianamente nella raccolta differenziata – evidenzia Federico Fusari, Direttore del Consorzio Ricrea –. Lo scorso anno in città sono stati raccolti 3,64 chili di imballaggi in acciaio per abitante: il nostro obiettivo come Consorzio è quello di migliorare ancora. Per farlo siamo convinti che sia essenziale continuare a comunicare l’importanza e il valore del riciclo dei contenitori in acciaio, un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

“Siamo lieti di ospitare Capitan Acciaio nella nostra città – dichiara l’assessora all’ambiente del Comune di Lucca Valentina Simi – perché la sua mission è perfettamente in linea con quanto stiamo facendo come amministrazione comunale sul territorio e rientra in quel percorso di attuazione dell’Agenda 2030 che stiamo portando avanti. In questi anni l’attività che abbiamo svolto in ambito ambientale è stata sempre supportata da una costante azione educativa all’interno delle scuole, utilizzando modalità ludiche in collaborazione con la società partecipata Lucca Crea. Siamo infatti profondamente convinti che il gioco e l’educazione visiva siano i mezzi migliori a nostra disposizione per informare e formare cittadini sempre più consapevoli”.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Sistema Ambiente spa, che si occupa della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune.

“Grazie all’introduzione della separazione tra vetro e multimateriale leggero – spiega la dirigente tecnica di Sistema Ambiente, Caterina Susini – abbiamo potuto raggiungere livelli davvero elevati in termini di qualità della raccolta differenziata. Da oltre un anno, infatti, anche a Lucca plastica e imballaggi di metallo si conferiscono in modo separato dal vetro: una novità che ha certamente comportato uno sforzo aggiuntivo per l’utenza, ma che sta consentendo al capoluogo di ottenere percentuali sempre più soddisfacenti in termini di raccolta differenziata. È proprio l’utenza che voglio ringraziare, per la sensibilità che ogni cittadino ha dimostrato, per l’attenzione all’ambiente e per aver accolto questa novità con pazienza e disponibilità: la buona raccolta differenziata parte dal basso, dai gesti che ogni giorno scegliamo di compiere per un mondo migliore e meno inquinato”.

Durante l’evento Ricrea ha anche premiato gli altri protagonisti della filiera virtuosa del riciclo: la piattaforma di selezione Valfreddana Recuperi che separa gli imballaggi in acciaio che a Lucca vengono raccolti insieme alla plastica, e Mazzoni Ferro srl, l’operatore che si occupa di lavorarli per l’invio in acciaieria, dove saranno fusi per tornare a nuova vita.

Capitan Acciaio e Ricrea saranno presso l’area allestita in viale San Concordio, angolo Via Savonarola, fino a domenica (26 settembre) per aiutare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita. In Italia, nel 2020, grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, sono state avviate a riciclo 370.963 tonnellate di imballaggi in acciaio, sufficienti per realizzare circa 3.700 km di binari ferroviari: ancora una volta il Paese si conferma già in linea con l’obiettivo dell’80% previsto dalle direttive europee in materia di economia circolare entro il 2030.