Sulla nuova pista azzurra del campo scuola di atletica Moreno Martini, sabato scorso (18 settembre) si è disputata la corsa non competitiva, organizzata dal gruppo podistico Marciatori Marliesi e giunta alla quarta edizione 10 x 1 ora dedicata ad Andrea Lanfri, l’atleta lucchese paralimpico, il quale si è cimentato nella classica distanza di 1 ora prima di partire per la realizzazione di uno dei suoi progetti: la conquista delle sette vette più alte del mondo.

Nonostante le limitazioni dovute alla normativa anticovid, sono state ben 15 le squadre presenti. Gli atleti hanno percorso un totale di 1712,535 chilometri per beneficenza in onore di Andrea Lanfri e del suo nuovo progetto From 0 to 0. A intrattenere i podisti un instancabile Marco Rovai coadiuvato sul finale da Graziano Poli. I marciatori marliesi ringraziano tutti gli intervenuti, dalle squadre, agli sponsor, all’amministrazione comunale e all’ideatore della manifestazione Claudio Landucci e alla presenza e alla premiazione della sorella di Marino Nelli, Rita.