In passeggiata da Viareggio a Lido per dare sostegno alla campagna informativa avviata da Fisascat Cisl. I delegati sindacali questa mattina (24 settembre) si sono avvicinati fisicamente a quelle realtà della Versilia – stabilimenti balneari, bar, ristoranti, pubblici esercizi, negozi – in cui il lavoratore stagionale è una fondamentale risorsa.

“E’ un momento di passaggio molto delicato per i lavoratori che hanno contratti legati alla stagione turistica – sottolinea Giovanni Bernicchi di Fisascat Cisl -. Dunque è importante far sapere che noi ci siamo, con tutti gli strumenti necessari, sia per assisterli nelle pratiche di richiesta della disoccupazione che, ad esempio, nelle verifiche delle buste paga. Inoltre forniamo ogni tipo di informazione utile sul contratto di lavoro. E’ possibile contattarci presso le nostre sedi di Viareggio (0584 384459), Camaiore (0584 981175), Pietrasanta (0584 70603), Massa (0585 41772), Carrara (0585 70303)”.