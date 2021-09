Altopascio, Italia Viva sostiene la sindaca uscente Sara D’Ambrosio

Altopascio, sostegno alla candidata sindaca uscente Sara D’Ambrosio. Lo confermano i coordinatori lucchesi Alberto Baccini e Anna Rossi.

“Italia Viva – dicono – sostiene la conferma della sindaca uscente Sara D’Ambrosio, che ha ben operato in questi ultimi cinque anni. Italia Viva è presente, nella lista civica della sindaca D’Ambrosio, con il suo consigliere comunale uscente Francesco Marzano e con la simpatizzante Rina Romani. Francesco Marzano ha svolto un ottimo lavoro nei cinque anni in cui è stato in consiglio comunale e per questo merita la conferma. Rina Romani ha ben operato nella sua difficile professione meritando ampi consensi da tutti. Una coppia che può essere vincente e che merita di avere il voto dei loro concittadini”.

“Italia Viva – è l’appello – invita gli elettori di Altopascio a votare la sindaca D’Ambrosio e la sua lista civica e dare le preferenze a Francesco Marzano e Rina Romani”.