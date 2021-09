Affluenza record per i tre giorni della festa dei bambini delle scuole di Lucca e provincia da mercoledì (22 settembre) a venerdì.

Sono state prese d’assalto tutte le attrazioni del Luna Park offerte gratuitamente a tutti i bambini. Ben 20mila i biglietti omaggio distribuiti per un grande ritorno di pubblico che ha premiato lo sforzo da parte degli esercenti del parco di attrazioni, che si sono autotassati per rendere possibile questi tre giorni in omaggio.

“Un grazie a tutti gli operatori del Luna Park per la disponibilità”, chiosa il presidente della commissione Luna Park del Comune Alberto De Luca.