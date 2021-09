Fiocco rosa a Lunata: è nata Sara

Una buona notizia per la famiglia Nikocevic di Lunata. Questa mattina, 25 settembre, è nata Sara con grande gioia di papà Denis e della mamma Elma. La bambina è nata all’ospedale San Luca di Lucca e alla nascita pesava 3 chili e 770 grammi.

Durante il parto è andato tutto bene e come hanno sottolineato i genitori, un particolare ringraziamento va a tutto il personale del reparto di ostetricia e ginecologia, in particolare alle ostetriche Sara, Veronica, Chiara e Silvia. Ai genitori invece vanno le congratulazioni e i migliori auguri per la nuova arrivata in famiglia.