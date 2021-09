Luccautori, premiati gli studenti che hanno illustrato i Racconti nella Rete

Secondo appuntamento di LuccAutori 2021 a Villa Bottini. Ospiti lo scrittore Mario Bernardi Guardi – con un intervento incentrato sulla figura di Dante e sui Toscani all’inferno – e l’attore Giancarlo Gori – che si calato nei panni di Dante declamando alcuni canti dell’inferno dantesco. Si sono esibiti gli studenti del liceo musicale: Rebecca Clerici, Federico Andreoni, Thomas De Santi, Tommaso Giannini, diretti dal professor Francesco Ciampalini.

Foto 3 di 5









Racconti a colori 2021

Gli studenti del liceo artistico Passaglia hanno illustrato i 25 racconti vincitori della ventesima edizione del premio Racconti nella rete.

I prime tre classificati sono stati premiati con delle opere degli artisti Enrico Bandelli, Mauro Pispoli e Bruno Latella, e con buoni libri offerti da Unicoopfirenze. Per tutti le pergamene ed i libri di Racconti nella Rete. La giuria era composta da Stefano Giraldi, Lido Contemori e Riccardo Ghiribelli.

Ecco i premiati con le motivazioni.

Primo premio Giada Sfingi per il racconto di Valentina Zinzula I tre draghi. Ottima rappresentazione simbolica del contenuto favolistico del racconto. La composizione della tavola è molto ben organizzata in una giusto equilibrio degli elementi figurativi. La realizzazione denota una validissima competenza pittorica con un dosaggio cromatico decisamente sicuro. Nel complesso si tratta di un’ ottima illustrazione di livello molto più che scolastico e già adeguatamente professionale.

Secondo premio Giulia Massai per il racconto di Antonio La Sala Il paese dell’annuncio. Valida realizzazione del contenuto immaginativo e psicologico del racconto. La resa pittorica è molto efficace e rivela una competenza sicura e personale. La tavolozza cromatica è usata in modo esperto e decisamente appropriato. Si tratta di un lavoro ben realizzato sia come tecnica che come resa simbolica.

Terzo premio Camilla Ginesi e Elena Petrini per il racconto di Ersilia Crisci Margherita. Buona resa visiva degli elementi ironici del testo letterario. La tecnica coloristica con i passaggi di tono e l’impostazione grafica dell’immagine sono ben realizzate. Nell’insieme quest’opera rivela buone capacità illustrative.

La giuria ritiene di dover segnalare, sia per l’idea che per la buona realizzazione tecnica, i lavori dei seguenti studenti (in ordine non di preferenza ma alfabetico): Elena Angelini, Claudia Bianchi, Sofia Lunardi, Greta Mariotti, Alessandra Marmo, Filippo Pennacchi, Chiara Romani

I nomi di tutti gli studenti che hanno realizzato i disegni in mostra a Villa Bottini: Nicole Angelozzi Giulia Giannecchini Jasmine Robledo DaRia Berti Yulia Tsurkanu Elena Pietrini Chiara Romani Greta Mariotti Alessandra Marmo Giulia Massai Sara Fenili Denisa Mihaela Pariac Elena Ricci Guenda Rossi Elena Angelini Claudia Bianchi Matilde Fruzzetti Sofia Lunardi Gaia Manfredini Melanie Martunas Anna Masini Sofia Orsi Domiziana Papalini Filippo Pennacchi Giada Sfingi

È stata anche inaugurata alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini la mostra Dante Sette Volte Cento a cura di Stefano Giraldi.

Le opere esposte sono di Sabrina Alwais, Dino Aloi, Andrea Ferrara, Massimo Presciutti, Mauro Pispoli, Marco De Angelis, Giovanni Mazzi, Bruno Bozzetto, Luana Lapi, Enrico Bandelli, Milko Dalla Battista, Gianni Audisio, Massimo Cavezzali, Lido Contemori, Massimo Cantini, Angela Volpi, Angela Perri, Sergio Fortuna, Bruno Latella, Alessandro Nocentini, Giampaolo Giovannetti, Sergio Staino, Giuliano Rossetti, Angelo Vadalà, Gianni Dorigo, Riccardo Ghiribelli, Stefano Carlo Vecoli, Anna Di Volo, Gianni Oliveti, Andrea Granchi.

Tutto il programma di LuccAutori su www.raccontinellarete.it.