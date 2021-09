La solidarietà non si ferma. Il Charity Event organizzato dall’associazione Lucca Città a Matita, presieduta da Rugiada Salom, e da Lqv design di Lisa Quaratesi Vincenzini, si è svolto il 23 settembre scorso a Villa Bottini, una cornice preziosa che ha esaltato la bellezza degli abiti e degli accessori che hanno sfilato davanti ad un pubblico entusiasta.

Di notevole prestigio la presenza di ospiti che da tutta Italia hanno raggiunto lacittà per prendere parte all’iniziativa, con appartenenti al jet set che hanno abbracciato il progetto in prima persona sfilando con le modelle. Non è passata inosservata ai più la presenza della principessa Mafalda di Savoia Aosta.

La presenza di numerosi americani e stranieri provenienti da vari paesi europei residenti e in visita a Lucca, ha dato un tocco internazionale all’evento, amplificando così il messaggio di sostegno e solidarietà del Villaggio del Fanciullo e della Mango Tree Goa in India, destinatari dei fondi raccolti con l’iniziativa.

La collaborazione con il Sovrano Militare Ordine di Malta – delegazione di Pisa è stata molto importante, sia per gli aspetti organizzativi, sia per la partecipazione di attiva alla serata e per gli sviluppi successivi.

A causa della restrizione agli accessi imposta dai regolamenti sanitari vigenti, l’evento era a numero chiuso, ma gli organizzatori si impegnano per tutta la settimana dal 27 settembre al 1 ottobre a dare la possibilità agli interessati di visionare e acquistare abiti e accessori allo show room di Lqv desgin (via del Castellaccio a Lucca), contribuendo così alla raccolta fondi.

La visita è su appuntamento dalle 10 alle 13, e si può prenotare via email scrivendo a lqvitaly@gmail.com o contattando 345.7115177.

Il ringraziamento dagli organizzatori va al Comune di Lucca e associazione Lucchesi del Mondo, che hanno dato il proprio patrocinio, e tutti coloro che hanno sostenuto e consentito la realizzazione pratica dell’iniziativa: Sandra Tedeschi per la sua conduzione e Arturo Pacini per il suo supporto tecnico, Atelier Ricci, MyStyle Bags, Eleonora Lucifero, Polyedric Vision, Eliotropica, Tenuta del Buonamico, Parrucchiere Giaquinto, Profumeria Franca, L’evento, Pirani Group e Prosecco Pirani, Prosperitas.