Appello per ritrovare Cici, gattina scomparsa a Marlia

Si cerca Cici, gattina fuggita dopo essersi spaventata mentre si trovava, all’interno del trasportino a Villa Reale a Marlia.

Cici è la gattina di una signora americana che si trova in visita a Lucca e che adesso lancia un appello per ritrovarla. La proprietaria mette a disposizione una lauta ricompensa per chi la riportasse a casa sana e salva. Chi avesse notizie può contattare i numeri: 377 3207725 o 338 2330510.