Shoemaker – Basketball Club Lucca 73-93 (13/19 – 38/45 – 56/70)

BC LUCCA: Lippi 10, Piercecchi 5, Barsanti 11, Russo 16, Iozzelli 2, Vona 16, Simonetti 12, Balducci, Burgalassi 10, Pierini 7, Cattani 4

Il Basketball Club Lucca in questa fase preparatoria è come viaggiasse a fari spenti: nessuna luce o riflettore ad illuminare il paziente lavoro di preparazione, un lavoro svolto quasi totalmente fuori dagli sguardi degli “aficionados” locali, Tonfoni ha protetto i suoi ragazzi, da ogni possibile forma di pressione.

Allenamenti settimanali intensi a testa bassa e concentrati, poi al sabato un test con squadre di categoria, ma anche di B e di serie D. L’ultimo impegno è stato contro i “ciabattini” di Monsummano, una buona squadra di serie D , rinforzata quest’anno dal rientro del play Navicelli e dall’ingaggio di Chiti, giocatore di C, proveniente dalla Mens Sana, insomma una bella squadra di serie D che dirà sicuramente la sua nel prossimo campionato.

Dalla palla a due la partita ha avuto una sola direzione di marcia, un Bcl sempre in controllo si è aggiudicato tutti e quattro i tempini, Tonfoni ha attinto molto dalla sua panchina, specialmente nei primi due quarti, sperimentando quintetti di ogni tipo e spesso privilegiando situazioni con la quasi totalità degli under in campo. Nessuna delle scelte fatte ha comunque mai permesso agli Shoemaker di avvicinarsi troppo.

Nel secondo tempo Tonfoni ha preferito testare formazioni composte dai papabili starting five inserendo ogni tanto un elemento dalla panchina, con il risultato di imprimere alla gara forti accelerazioni ed andare a chiudere l’incontro con un rotondo +20.

La partita con gli Shoemaker è stata l’ultima fatica per i ragazzi di coach Tonfoni prima di entrare definitivamente sulla pista di rullaggio, pronti a decollare per l’imminente campionato di C Gold.