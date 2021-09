Laboratorio Orchestrale Lucchese, porte aperte tutta la settimana a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni

Muovere i primi passi nella musica in un ambiente professionale, cooperativo e divertente, ispirato al metodo d’insegnamento Abreu: un approccio didattico sociale e inclusivo con lezioni in piccoli gruppi finalizzate all’inserimento del bambino in orchestra. Per imparare a suonare, fin da subito, tutti insieme.

Tutto questo è la realtà della LOL, il Laboratorio Orchestrale Lucchese Fratel Arturo Paoli, un progetto all’avanguardia della scuola Tempo di Musica per avviare il proprio figlio alla scoperta delle sue preferenze musicali. Troverete la chitarra, il pianoforte, il violino, la viola, il violoncello, la tromba, il clarinetto, il flauto traverso, le percussioni e l’arpa, e professori provenienti dai migliori istituti musicali delle zone circostanti, fra cui il conservatorio Luigi Boccherini.

Proprio loro, i professori della LOL vi aspettano a partire da domani (martedì 28 settembre) tutti i giorni della settimana fino a questo venerdì compreso (1 ottobre) nella sede del centro storico in via dell’angelo custode, a Sant’Anna nell’oratorio Giovanni Paolo II, nelle stanze parrocchiali di Pontetetto e nell’oratorio di Monte San Quirico dalle 16 alle 18, per provare gli strumenti gratuitamente e senza impegno. Un’occasione per fare un’esperienza unica che il bambino potrà proseguire anche senza acquistare lo strumento, in caso di necessità fornito o prestato in comodato dalla scuola per tutto l’anno scolastico.

LOL garantisce inoltre la copertura economica dell’intero percorso di studio annuale per coloro che ne hanno necessità grazie al sostegno della Caritas Diocesana di Lucca, in linea con la filosofia del metodo Abreu. Una didattica inclusiva per cui la musica rappresenta un aspetto irrinunciabile alla formazione di ogni individuo e uno strumento per abbattere barriere economiche, sociali o culturali.

Fare le prime esperienze di musica insieme ad altri bambini e ragazzi, supervisionato e accompagnato da professionisti del settore per imparare a suonare, fin da subito, tutti insieme, a Lucca oggi è possibile. Basta scegliere la LOL, il Laboratorio Orchestrale Lucchese che s’ispira alla didattica sociale del musicista e educatore José Antonio Abreu. Venite a trovare i professori della LOL da domani (martedì 28 settembre) a venerdì (1 ottobre) compreso nei locali della scuola Tempo di Musica, dalle 16 alle 18. La prova è gratuita, le iscrizioni sono aperte durante tutto l’anno. L’orchestra è aperta a tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 16 anni. Che aspettate?!

Il progetto LOL è coordinato dal professore Tommaso Valenti. La scuola Tempo di Musica svolge inoltre lezioni individuali di 30, 45 o 60 minuti a settimana.

Per tutte le info chiamare lo 0583 467893, oppure andare su http://www.tempodimusica.lu.it