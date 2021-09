Lippi e Fascetti al Real Collegio per il nuovo libro di Paolo Bottari “L’oro di Lucca”

Venerdì sera (1 ottobre) alle 21, al Real Collegio di Lucca, verrà presentato il nuovo libro del giornalista-scrittore Paolo Bottari dedicato alla storia dello sport lucchese, L’Oro di Lucca – Le imprese, i campioni e le pagine epiche dello sport di tutti i tempi che gode del patrocinio di Coni e Panathlon Lucca.

Padrini d’eccezione, nel corso di una serata evento condotta da Sirio Del Grande, saranno il ct mondiale Marcello Lippi e il mister delle promozioni in serie A, Eugenio Fascetti, insieme ad altri campioni dello sport lucchese che si racconteranno con aneddoti e curiosità.

Sarà l’occasione per parlare del volume che racchiude le storie, gli aneddoti e le curiosità di oltre un secolo di sport nella provincia di Lucca, dei suoi grandi campioni affermatisi in campo nazionale e internazionale, con i trionfi, le imprese, le grandi manifestazioni ospitate e le storie che hanno segnato il nostro territorio. Un libro imperdibile, arricchito di tante foto e ritagli di giornale d’epoca, per fissare in maniera indelebile i momenti più belli dello sport, dall’atletica al calcio, dal basket al ciclismo, ai motori e a tante altre discipline che hanno lasciato il segno.

“È stato un lavoro impegnativo – afferma lo scrittore Paolo Bottari – ma appassionante, costruito con pazienza e che è cresciuto alla distanza, cercando di fare un quadro molto completo delle eccellenze in ogni disciplina del nostro territorio e devo dire che ce ne sono state davvero tante, di cui si era persa la memoria. Diversi scudetti di squadra, medaglie olimpiche e titoli mondiali. Il calcio e le imprese della Lucchese e dei suoi campioni, nel mio lavoro, sono in buona compagnia. Ma il libro parla anche di disabilità, con le storie dei nostri paratleti migliori e della storia degli impianti sportivi principali di Lucca”.

Tanti motivi per leggerlo e soprattutto un libro che vuole essere un inno allo sport per i giovani. La partecipazione alla serata di presentazione sarà libera ma occorre prenotarsi scrivendo a paolo.bottari@tin.it.