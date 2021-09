Grazie alla raccolta lanciata dal portale della start up lucchese The big breath, il sogno di libertà di Davide Contrucci, ragazzo di 24 anni, tetraplegico dalla nascita, è diventato realtà.

Il ragazzo, che abita a Ghivizzano, ha infatti ricevuto ieri (26 settembre) una speciale carrozzina 4×4, che gli permette di muoversi in sicurezza anche sul terreno sconnesso e sulla sabbia. Questo grazie all’altruismo degli oltre 250 donatori che hanno contribuito a raccogliere oltre 21500 euro, necessari per far arrivare a Davide il mezzo dei suoi sogni. La consegna della 4×4 è stata fatta nel piazzale del ristorante Il Bugno, dove Davide è arrivato scortato dalle vespe del Vespa Club di Barga, sostenitore assieme agli altri Vespa Club toscani e nazionali di una parte importante della raccolta.

“Sono molto felice di essere riuscito a coronare il mio sogno – ha detto Davide con un grande sorriso -. Ho conosciuto The Big Breath quando ancora era sulla carta ed oggi posso finalmente avere la carrozzina che mi permette di muovermi in libertà. Grazie ai Vespa Club e a tutti quelli che mi hanno aiutato. Adesso voglio andare a cercare funghi e aiutare altri che hanno bisogno”.

“La generosità e l’altruismo di molte persone è stato davvero commovente, visto anche il difficile momento che stiamo attraversando – Come spiegano Rosetta Orsi e Roberto Landucci, soci fondatori di The Big Breath -. Determinante è stato il fatto che sin dall’inizio fosse chiaro tutto: la cifra necessaria, chi chiedeva aiuto, ovvero Davide, ed il mezzo ben preciso di cui c’era bisogno, che è stato possibile individuare grazie al supporto dell’ortopedia Filippi. Speriamo di poter realizzare molti altri progetti e per questo invitiamo tutti a segnalarci su thebigbreath.com situazioni di necessità in cui possiamo intervenire a supporto”

I festeggiamenti sono terminati con il taglio della torta, in cui spiccava la foto di Davide, felice con il suo nuovo mezzo per la libertà e la frase “Il sogno si è avverato”, perché, come dice sempre lui “niente è impossibile se lo vogliamo raggiungere veramente”.