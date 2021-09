A Villa Basilica arriva la connessione veloce

Anche il territorio di Villa Basilica sarà raggiunto dalla connessione veloce. Grazie all’Agenda digitale della Regione Toscana sono stati infatti stanziati i fondi per la realizzazione della rete in fibra ottica. I lavori sono stati avviati e sono già iniziati i primi scavi per le opere necessarie.

Cittadini e aziende avranno a disposizione una connessione ad alta velocità, con tecnologia Ftth e Fwa (wireless) che permetterà di lavorare o utilizzare la rete internet di ultima generazione e senza interruzioni.

“Per Villa Basilica si tratta di un evento storico – commenta la sindaca Elisa Anelli –. Anche un comune piccolo come il nostro finalmente beneficerà di una rete ad alta efficienza. Internet ormai è un elemento imprescindibile per tutti noi ed è diventato uno strumento indispensabile ogni giorno: soprattutto durante la pandemia, ha rivestito un ruolo chiave anche per l’attività di didattica, che ha potuto proseguire da remoto. Grazie alla nuova rete in fibra ottica, tutti i nostri residenti e anche le molte aziende del nostro territorio potranno gestire al meglio vita privata e professionale”.

La Regione Toscana, inoltre, ha aperto un bando per erogare un contributo per l’acquisto di pc o tablet e per il canone di abbonamento a servizi di connettività a banda ultra larga, per permettere anche alle famiglie a basso reddito di beneficiare della nuova connessione veloce. L’acquisto dei dispositivi elettronici deve essere contestuale e direttamente collegato al contratto per l’attivazione del servizio di connettività.

Tutte le informazioni e il modulo da compilare per la domanda di contributo.