Lupi nel parco fra Torre del Lago e Vecchiano, Pardini (Lega): “Serve cartellonistica informativa”

“È oramai nota e confermata dallo stesso ente parco la presenza stabile di 4 esemplari di lupo all’interno dell’area naturale protetta, costantemente monitorati e – stando a quanto spiegato dall’ente – utili a mitigare la presenza eccessiva di daini. Nella nota stampa si segnalava peraltro la presenza occasionale di altri esemplari in diverse zone”, ha detto il consigliere comunale della Lega a Viareggio, Alberto Pardini.

“Nell’ultimo mese sono aumentate le segnalazioni da parte dei frequentatori della pineta, in particolar modo nella zona della fossa della Bufalina tra Torre del Lago Puccini e Vecchiano, dove i lupi hanno preso l’abitudine di abbeverarsi anche a causa delle scarse piogge e della conseguente diminuzione delle lame d’acqua nella pineta. Una presenza che, ad oggi, non risulta segnalata – ha detto Pardini – così come non risultano segnalate le norme comportamentali da adottare per gli avventori, cosa che invece avviene in altre zone della Toscana come sull’appennino pistoiese e che risulta fondamentale per favorire una convivenza pacifica e consapevole tra uomo e lupo”.

“La zona della Bufalina è fortunatamente molto frequentata dai cittadini per passeggiate spesso con cani al seguito, sport e anche per la presenza della piccola, storica cappellina intitolata a Padre Pio, è quindi auspicabile che il Comune e il parco naturale si attivino per predisporre un’adeguata cartellonistica ai principali ingressi della pineta dove, oltre a segnalare la possibile presenza di lupi, vengano indicati i comportamenti corretti da adottare per tutelare sia questa specie protetta sia cittadini e turisti”, conclude Pardini.