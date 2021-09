A partire dal fine settimana del 9 e 10 ottobre al Camellietum del Compitese torna la Mostra autunnale della camelia Sasanqua promossa dal Centro culturale Compitese in collaborazione con il Comune di Capannori, che si svolgerà anche nei fine settimana 16-17 e 23-24 ottobre.

Tante le iniziative in programma tra cui l’inaugurazione di quattro nuove aree tematiche all’interno del Camelieto destinate a varietà rare e speciali: area camelie profumate; area camelie reticulate; area camelie a fiore scuro; area camelie in miniatura. La manifestazione sarà inaugurata sabato 9 ottobre alle 15. In concomitanza con la mostra autunnale della camelia si svolgerà anche l’iniziativa Frantoi aperti grazie alla quale sarà possibile far visita a frantoi e oliveti e assistere alla presentazione da parte delle Cooperative di Comunità Toscane dell’olio extravergine prodotto nel territorio di appartenenza.

“Quella che si aprirà sabato 9 ottobre è una bella manifestazione che consentirà non solo di ammirare la profumata camelia Sasanqua, ma anche di visitare l’intero camelieto e in particolare le nuove quattro aree dedicate a varietà di camelie rare e speciali- afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti – La mostra offrirà inoltre l’opportunità di prendere parte a passeggiate tra la natura, scoprire gli ottimi prodotti del territorio come l’olio extravergine di oliva e di prendere parte a vari altri eventi come la cerimonia del tè, mostre e momenti musicali”.

Il programma completo della mostra

Sabato 9 ottobre: dalle 10 alle 18 Visita libera al Camelieto (non guidata); alle 10,30 e alle 14 Visita botanica (con prenotazione) al Camelieto con passeggiata lungo l’anello di Collelungo fino al Belvedere; dalle 10 alle 18 Mostra sugli eventi realizzati dall’Associazione Club la Bohème e sul progetto Puccini On; alle 15 Inaugurazione della mostra Autunnale della Camelia e Frantoi aperti; alle 16 Madama Butterfly – Il sogno di CioCioSan nel teatro del Camelieto in collaborazione con l’associazione Club La Bohème: un’ora di musica di Giacomo Puccini, intervallata da una narratrice che ci introdurrà nel mondo leggero e fiorito del Giappone in collaborazione con l’Associazione Club La Bohème. A seguire degustazione del tè.

Domenica 10 ottobre: dalle 10 alle 18 Visita libera al Camelieto (non guidata); alle 10,30 e alle 14 Visita botanica (con prenotazione) al Camelieto con passeggiata lungo l’anello di Collelungo fino al Belvedere; alle 15 Il Monte Pisano: Alla sua scoperta, prospettive economiche e ambientali. Intervengono: Maurizio Meucci, presidente della Comunità del bosco del Monte Pisano; professor Italo Galli, esperto conoscitore; Lucia Micheli assessore al turismo del Comune di Capannori; Giordano Del Chiaro assessore all’ambiente del Comune di Capannori.

Sabato 16 ottobre: dalle 10 alle 18 Visita libera al Camelieto (non guidata); alle 10,30 e alle 14 Visita botanica (con prenotazione) al Camelieto con passeggiata lungo l’anello di Collelungo fino al Belvedere; alle 11,30, 14,30 e alle 16,30: Cerimonia giapponese del tè a cura dell’Associazione Iroha di Firenze (è richiesta la prenotazione); alle 10 e alle 18 Le Cooperative di Comunità Toscane presentano l’olio extravergine prodotto nel territorio di appartenenza.

Domenica 17 ottobre: dalle 10 alle 18 Visita libera al Camelieto (non guidata); alle 10,30 e alle 14 Visita botanica (con prenotazione) al Camelieto con passeggiata lungo l’anello di Collelungo fino al Belvedere; alle 11.30, 14.30 e 16.30: Cerimonia giapponese del tè a cura dell’Associazione Iroha di Firenze (è richiesta la prenotazione); alle 10 – 18 Le Cooperative di Comunità Toscane presentano l’olio extravergine prodotto nel territorio di appartenenza.

Sabato 23 ottobre: dalle 10 alle 18 Visita libera al Camelieto (non guidata); alle 10.30 e alle 14 Visita botanica (con prenotazione) al Camelieto con passeggiata lungo l’anello di Collelungo fino al Belvedere; alle 10.30 In occasione della Giornata della camminata fra gli olivi indetta dall’Associazione Nazionale Città dell’olio, passeggiata con visita ai frantoi e agli oliveti accompagnati da un esperto. Al Termine pranzo con piatti tipici all’Agriturismo Alle Camelie o al ristorante Tre Tigli – (costo pranzo e guida 30 euro). Partenza dal Camelieto (è richiesta la prenotazione); dalle 10 alle 18 Le Cooperative di Comunità Toscane presentano l’olio extravergine prodotto nel territorio di appartenenza; alle 15 nel salone del Frantoio sociale La Visona una delegazione di assaggiatori metterà in evidenza le differenze degli aromi derivanti dalle varietà di olive, dai terreni da cui provengono, dalla modalità di lavorazione e conservazione.

Domenica 24 ottobre: dalle 10 alle 18 Visita libera al Camelieto (non guidata); dalle 10 alle 18 Le Cooperative di Comunità Toscane presentano l’olio extravergine prodotto nel territorio di appartenenza; alle 10 Inaugurazione delle nuove aree tematiche: area camelie profumate, area camelie reticulate, area camelie a fiore scuro, area camelie miniatura; alle 11 Messa a dimora della camelia dedicata a Secondo Casadei, in occasione del 50esimo Anniversario della morte, con la presenza della figlia Riccarda Casadei, di una delegazione dalla Romagna, della direttrice Ics (International Camellia Society) Germania Anke Koschitz e del Direttore del Ics Italia e Vicepresidente della Società Italiana della Camelia Gianmario Motta, del sindaco di Pirna, di una rappresentanza del Castello di Pillnitz (Dresda), di soci dell’Ics e della Società Italiana della Camelia, di soci dell’Associazione Amici del Camelieto e dintorni; alle 12 Posa di una targa in ricordo di Waldemar Hansen, direttore dell’Ics (International Camellia Society), alla presenza della direttrice Ics Germania Anke Koschitz e del Direttore del Ics Italia e Vicepresidente della Società Italiana della Camelia Gianmario Motta, del sindaco di Pirna, di una rappresentanza del Castello di Pillnitz (Dresda), di soci dell’Ics e della Società Italiana della Camelia, di soci dell’Associazione Amici del Camelieto e dintorni; alle 15 musiche di Secondo Casadei ed esibizione di ballerini dalla Romagna e s’ciucaren, gli schioccatori di fruste a tempo di musica.

Nei fine settimana 16-17 e 23-24 ottobre si svolgerà una estemporanea di fotografia sul tema Autunno nel Camelieto e dintorni, Olive nel Compitese a cura del Gruppo fotografico Il Prisma di Scandicci (Firenze). Le opere saranno presentate alla mostra del 2022. Nell’area eventi del Camelieto sarà allestita la mostra di foto di paesaggi toscani del gruppo fotografico Il Prisma. Ci sarà inoltre la vendita delle camelie del Camelieto e degli extravergine delle Cooperative di Comunità Toscane.

Durante tutti i giorni della mostra degustazione e vendita del tè di Compito e del Giappone ed esposizione e vendita dei prodotti delle Cooperative di comunità toscane-



Per informazioni e prenotazioni 0583.977188 e 345.0552996 (anche Whatsapp). Per accedere alla mostra è necessario essere in possesso del green pass.