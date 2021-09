Quali documenti bisogna presentare per un cambio di destinazione d’uso al quale seguirà un ampliamento? L’incentivo del sperbonus verrà rinnovato e fino a quando? Quando si sbloccheranno le compensazioni per i rincari delle materie prime? Domande precise e risposte concrete che hanno animato il confronto di ieri organizzato dal candidato sindaco a Massarosa Carlo Bigongiari con la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, membro della commissione ambiente e impegnata in sostegno al settore dell’edilizia con varie proposte che hanno trovato accoglimento.

Un incontro che ha permesso di chiarire dubbi e raccogliere proposte da una platea composta da imprenditori, tecnici e categorie economiche.

“Questi momenti – sottolinea l’onorevole Mazzetti – sono essenziali tanto per i partecipanti quanto per noi che possiamo non solo recepire istanze ma anche agire per modificare le misure del governo e cercare di adeguarle alle specificità. Da parte nostra ci sarà un dialogo continuo e propositivo con questo territorio”.

Alcuni punti che saranno materiale per l’onorevole Mazzetti: un superbonus da rendere stabile e programmabile, spalmato su un arco temporale più ampio, da estendere anche alle persone giuridiche e a tutte le categorie di immobili, ma anche un’aliquota unica semplificata per il credito d’imposta e un taglio alla programmazione urbanistica da cercare di ridurre dai tre livelli attuali a, possibilmente, uno, come fanno già altre regioni.