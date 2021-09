Giovane cantante lucchese protagonista al Nizza Music Festival

Sabato scorso (25 settembre) al Théâtre de Verdure di Nizza si è tenuto l’ultimo concerto estivo in cui si sono esibite quattro band musicali tra le quali Frau Fleischer. Il frontman è Gabriel Daimon, cantante e performer italo-francese nato in Francia e cresciuto a Lucca.

Frau Fleischer è un progetto musicale nato alla fine del 2020, composto da Franz Schultz alle machines, Greg Lambert alla chitarra e percussioni e Gabriel Daimon alla voce.

Durante il concerto è stato proiettato il primo videoclip del gruppo Baby I’m Free, diretto dalla regista Lavinia Andreini. Le riprese con il drone sono a cura di Michele Celli.

“La prima volta è importante – dice Gabriel Daimon – e grazie alla città di Nizza abbiamo potuto esprimerci liberamente, portando la nostra creazione su un palco molto importante. Se si ha un sogno e non si ha paura di lavorare duramente, tutto può accadere, e niente è irraggiungibile”.

Dal 2021 la band si trova sotto l’etichetta discografica Sliptrick Records grazie alla quale il 23 novembre uscirà il primo album When The Sun’s Down che è possibile pre-ordinare sul sito deadpulse.com