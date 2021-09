San Martino a Lucca tra storie, arte e architettura: si presenta il libro in duomo

San Martino a Lucca. Storie della Cattedrale sarà presentato domenica (3 ottobre) alle 17, nel duomo di Lucca. Un evento più volte rimandato a causa delle incertezze del periodo pandemico, per un volume pensato per celebrare i 950 anni dall’intitolazione a San Martino della cattedrale di Lucca. Pagine in cui si racconta una vicenda artistica, architettonica e sociale lunga quasi un millennio che saranno illustrate nella loro ‘cornice ideale’ alla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti, del sindaco Alessandro Tambellini, del presidente della Provincia Luca Menesini e dei presidenti delle fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, Marcello Bertocchini e Andrea Palestini.

Coordinerà la presentazione Cristina Acidini, nota storica dell’arte fiorentina, già Soprintendente dell’Opificio delle pietre dure e del Polo museale di Firenze, attualmente presidente dell’Accademia delle arti del disegno, delle fondazioni Casa Buonarroti e Roberto Longhi e dell’Opera di Santa Croce a Firenze.

Tante sono le firme su questa ‘summa’ curata da Paolo Bertoncini Sabatini e impreziosita da un eccezionale corredo fotografico dello specialista Andrea Vierucci. È presente infatti un’introduzione di monsignor Timothy Verdon, direttore artistico del Museo dell’Opera del duomo e canonico della Cattedrale di Firenze, e importanti saggi di Luigi Bravi, Aurora Corio, Clario di Fabio, Luigi Ficacci, Annamaria Giusti e Raffaele Savigni.

Il tutto per un’indagine a trecentosessanta gradi sul monumento più importante della città di Lucca, fortemente voluta dalla casa editrice PubliEd, non nuova a queste piccole imprese librarie, fondamentali per l’approfondimento storico e funzionali ad una divulgazione nel mondo delle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio.