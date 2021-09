Delegazione da Serra San Bruno a Capannori per la gestione dei rifiuti

Una delegazione del Comune calabro Serra San Bruno composta dal sindaco Alfredo Barillari e dall’assessore all’ambiente Giuseppe Antonio Zaffino accompagnati dal dottor Antonio Serrao, biologo ambientale, interessata a conoscere il virtuoso ‘modello Capannori’ nella gestione dei rifiuti, nei giorni scorsi è stata ricevuta nella sede di Ascit dal presidente Alessio Ciacci e dall’assessore all’ambiente del Comune di Capannori Giordano Del Chiaro.

L’incontro è stata l’occasione per illustrare ai rappresentanti della delegazione il sistema di gestione dei rifiuti in funzione a Capannori, le buone pratiche ambientali e la strategia Rifiuti Zero nel suo complesso con i prossimi obiettivi in programma.

La delegazione del Comune di Serra San Bruno ha poi fatto visita all’Isola Ecologica Salanetti 2 per vedere da vicino il suo funzionamento ed i servizi offerti alla cittadinanza.