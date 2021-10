Torna a ottobre la Marcia delle Ville

Torna in una veste nuova e autunnale la Marcia delle Ville. La 44esima edizione della gara podistica non competitiva a passo libero tra le colline capannoresi si svolgerà in due giornate, con quattro partenze ciascuna da un massimo di 2 mila partecipanti.

Si parte sabato 23 ottobre alle 14,30 da Piazza del mercato a Marlia con la partenza A per i percorsi da 4 e 10 chilometri. Domenica 24 ottobre alle 7,30 seconda partenza (B) unicamente per il percorso da 28 chilometri. Sempre domenica alle 8,30 ci sarà la partenza C per i percorsi da 4, 10 e 16 chilometri. Stessi percorsi possibili anche per la partenza D, alle 10,30 da Piazza del mercato.

La manifestazione di tipo ludico, motorio e ricreativo, come ogni anno, è aperta a tutti. Clicca qui per prenotare i biglietti.