Vertenza Gkn, la Fiom: “Inviata pec, l’azienda apra un confronto reale”

“La Fiom ha inviato in data odierna una Pec alla Gkn per procedere ad un reale, leale e corretto confronto nel rispetto pieno dell’ordinanza del giudice.

La Fiom ritiene che debba essere correttamente assolto quanto previsto dall’articolo 9 del contratto collettivo nazionale a partire dal fatto che l’avvio della procedura coincida con il primo incontro esperito con tutte le organizzazioni sindacali e i delegati delle Rsu.

“Delegati –dichiaran in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze e Prato – a cui ancora oggi sono bloccati gli account aziendali rendendo quindi impossibile qualsiasi consultazione di dati utili all’analisi e approfondimenti necessari al confronto”.

La Fiom chiede un confronto sostanziale e reale rimuovendo gli elementi ostativi che permettano di poter elaborare una proposta. La Fiom ha già formalizzato la propria disponibilità per un primo incontro per il 1° ottobre alle ore 10.00 presso la Casa Comunale di Campi Bisenzio.

“La convocazione del tavolo al ministero dello Sviluppo Economico, fissata per il 7 ottobre alle 15, è un passo del governo per aprire una trattativa vera fino ad oggi negata dall’impresa – affermano i sindacati – E’ necessario che il governo impedisca, anche attraverso un provvedimento d’urgenza, la distruzione del lavoro e dell’industria nel nostro Paese chiedendo il ritorno al lavoro e un confronto senza pregiudiziali. C’è un interesse generale, che non può essere messo in discussione da interessi particolari che recano danno al sistema industriale e alla intera comunità di donne e uomini che chiedono il rispetto dell’articolo 41 della Costituzione: non recar danno alla sicurezza, libertà e dignità umana”.