Altopascio, l’appello di Marchetti: “Con me esperienza, serietà e sviluppo”

“Un voto importante per assicurare esperienza, serietà, sviluppo per tutto il territorio di Altopascio, Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate”. Si chiude così la campagna elettorale del candidato sindaco per il centrodestra Maurizio Marchetti.

“Al termine di questa anomala campagna elettorale, che si è dipanata nei mesi estivi, tradizionalmente poco adatti a una analisi politico-amministrativa, tiriamo le conclusioni – afferma Marchetti -. Innanzitutto devo ringraziare i cittadini che ci hanno ascoltato, i candidati che non si sono risparmiati, tutti quelli che ci hanno sostenuto sia dei partiti che le persone che a titolo individuale hanno partecipato a questa splendida avventura. Il primo dato che emerge è che di Altopascio vengono rappresentate due realtà: la nostra, fatta di dati concreti, di bisogni esistenti, di paure determinate dalla insicurezza delle persone , specialmente in certe fasce orarie, e quella dell’amministrazione uscente che è virtuale, piena di foto, annunci, hashtag, ma che non descrive assolutamente l’involuzione che questi cinque anni hanno provocato per la cittadina e il suo sistema economico e sociale locale”.

“Cinque anni devastanti per i servizi comunali, praticamente azzerati da scelte insostenibili, per la promozione del territorio, inesistente, per la cultura, diventata il fantasma delle attività comunali, per la sicurezza, con le famiglie che non possono frequentare certe zone che sono diventate offlimits – prosegue Marchetti -. L’elenco potrebbe continuare ma, visto che alla fine il voto si affida a chi si pensa possa fare bene in futuro, dico solo che questa amministrazione comunale è totalmente isolata e se 5 anni fa, fra le righe, si millantavano aiuti economici e contiguità politico-amministrative importanti, la solitudine di questa campagna elettorale dimostra che anche nella parte politica vicina alla maggioranza uscente, questi cinque anni sono considerati fallimentari. I prossimi potrebbero esserlo ancora di più, con esiti irreversibili”.

“In ogni caso, noi chiediamo il voto perché i cittadini sanno bene che quando promettiamo qualcosa, arriviamo fino in fondo. Le nostre idee le abbiamo illustrate a più riprese e comporteranno interventi in ogni zona del territorio, sia Altopascio che Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate con opere pubbliche e tanti servizi in più, con una incisiva azione per la sicurezza dei cittadini, per rilanciare le attività e l’occupazione – va avanti Marchetti -. Scegliendo una proposta che ci sembra più rappresentativa delle altre, direi che il progetto Remunero, che prevede la restituzione della Tari, la tassa sui rifiuti, ai cittadini e alle imprese, con la cifra utilizzabile all’interno del circuito comunale di negozi e attività che hanno aderito all’iniziativa, permetterà di iniettare nel sistema economico e locale circa 3 milioni di euro che saranno subito in circolazione, con beneficio di tutti. Nuove scuole, recupero dei servizi comunali abbandonati, sono altri elementi che in campagna elettorale hanno riscosso consenso unanime. Per tutto questo e per tanto altro vi chiedo di andare a votare per me, Maurizio Marchetti, scegliendo poi fra le cinque liste che mi sostengono il candidato o la candidata che meglio vi rappresentano”.