La denuncia: “Cordolo pericoloso in piazza Aldo Moro”

Nuova segnalazione da San Concordio per un cordolo ritenuto pericoloso al nuovo parcheggio di piazza Aldo Moro: “Non si capisce come mai – osserva un residente – è stato fatto un cordolo che risulta pericoloso proprio sulla curva che dal piazzale si immette in via Paolettoni. Nel corso del tempo in tanti ci hanno rotto i pneumatici e solo qualche giorno fa è anche caduto un motociclista, sono stati chiamati i vigili urbani per i rilievi ma niente è cambiato, non un cartello o una colorazione diversa per farlo notare, che per chi non è della zona e particolarmente di notte rappresenta un serio pericolo”.