L’uomo multiforme, alla biblioteca statale si presenta il libro di Emiliano Sarti

Prende il via I lunedì alla Biblioteca Statale di Lucca, organizzati dall’associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla biblioteca statale di Lucca, dal centro di cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal comitato di Lucca della società Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del ristorante Gli Orti di via Elisa.

Lunedì (4 ottobre) alle 17, nei saloni monumentali della biblioteca statale di Lucca e in streaming, è in programma la presentazione del libro di Emiliano Sarti L’uomo multiforme – Una lettura dell’Odissea (Tra le righe Editore).

Presenta Alessandro Russo. Segue tavola rotonda con la partecipazione dell’editore Andrea Giannasi.

La partecipazione per il pubblico non prenotato è possibile esclusivamente in streaming.

Per collegarsi per la partecipazione in streaming e per informazioni complete sull’iniziativa, aprire il sito www.amicimachiavelli.it .