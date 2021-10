Ritardi e cancellazioni, un’odissea sui treni della Firenze Viareggio

Gli ultimi giorni sono stati di vera passione per i pendolari della linea dei treni Firenze Viareggio, con ritardi notevoli che hanno colpito vari convogli regionali. Una situazione stigmatizzata da Giampaolo Giannelli, responsabile regionale trasporti e lavori pubblici Forza italia Toscana.

I disagi si sono aggiunti al problema dell’affollamento di passeggeri in numerose fasce orarie. “I problemi principali alla ciccolazione si sono concentrati tra ieri sera e stamani – afferma Giannelli -. Ieri sera infatti il regionale 18530 ha subito 60 minuti di ritardo, mentre il 18535 circa mezz’ora. Altri regionali successivi, a cascata, hanno avuto pesanti ritardi. Stamani, se possibile, il mese di ottobre inizia ancor peggio di come è finito settembre. A causa di un problema a un passaggio a livello a Montecatini Terme, numerose sono state le cancellazioni di regionali (totali o parziali) ed i ritardi per una dozzina di regionali che hanno superato i 30 munuti (alcuni i 60). A Pescia invece molti pendolari hanno segnalato l’assoluta insufficienza dei mezzi sostitutivi approntati via gomma; precisamente un solo pullman, con molti passeggeri rimasti a terra. Una situazione insostenibile, un disservizio oramai costante, che giorno dopo giorno colpisce i pendolari. Ci chiediamo, al di là di parole vuote e vane promesse, cosa stiano realmente facendo l’assessore Baccelli e Trenitalia, per mettere a punto un meccanismo che decisamente fa acqua da tutte le parti, a scapito dei pendolari che si trovano a pagare soldi per un servizio gravemente insufficiente”.