Dopo 26 anni, è arrivata l’ultima timbratura del cartellino: meritata pensione per Giovanni Maccioni, storico dipendente di Humanitas pro Croce Verde srl, punto di riferimento per l’agenzia e per tutto il mondo della Croce Verde Pa Lucca.

Un’avventura iniziata il 22 maggio 1995, che ha visto Giovanni interpretare al meglio la filosofia dell’agenzia funebre Humanitas, accompagnando sempre con professionalità e garbo chi sta vivendo un momento di lutto e di sconforto.

Dalla presidente di Humanitas Elisa Ricci, dai colleghi dell’agenzia, dal presidente di Croce Verde Daniele Massimo Borella e da tutta l’Associazione i migliori auguri per questa nuova stagione della vita.