Capannori, la fontana di piazza Aldo Moro illuminata di rosa

Ieri sera (1 ottobre) la fontana di piazza Aldo Moro a Capannori è stata illuminata di rosa quale segno di adesione e sostegno dell’amministrazione comunale e della Commissione Pari Opportunità alla campagna Nastro rosa ottobre 2021 promossa da Airc e sostenuta da Anci. La campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno è rivolta a tutte le donne e andrà avanti per l’intero mese di ottobre. Mese durante il quale il Comune e la Commissione per rafforzare il messaggio sulla fondamentale importanza della prevenzione di una malattia purtroppo molto diffusa promuoverà altre iniziative. In programma un convegno sulla prevenzione promosso insieme all’unità multidisciplinare di senologia dell’ospedale San Luca di Lucca diretta dal professor Aroldo Marconi e la presentazione del libro di Anna Lisa Russo Toglietemi tutto ma non il sorriso (Strade blu), con un racconto di Mario Calabresi, una testimonianza universale di coraggio lasciata da una giovane donna che ha combattuto per tre anni contro la malattia prima di andarsene. Sarà inoltre installata la prima panchina rosa del territorio.

“Riteniamo di fondamentale importanza che le istituzioni facciano la loro parte nel sensibilizzare la cittadinanza sulla grande importanza della prevenzione del tumore al seno, una patologia che purtroppo ogni anno interessa migliaia e migliaia di donne – affermano l’assessore ai diritti Serena Frediani e la presidente della commissione pari opportunità, Alice Pani-. Per questo motivo, oltre all’adesione alla campagna del Nastro Rosa abbiamo voluto promuovere altre iniziative di informazione e sensibilizzazione. Tra queste l’installazione della prima panchina rosa sul territorio quale segno di vicinanza alle donne che combattono contro il tumore al seno e in ricordo di tutte coloro che non ce l’hanno fatta, oltre che per promuovere l’importanza della ricerca”.

La fontana di piazza Aldo Moro sarà illuminata di rosa per tutto il mese di ottobre.