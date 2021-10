Carnevale di Viareggio in notturna, è stato un successo.

I carri, maestosi, illuminati, hanno fatto emozionare il pubblico presente.

Foto 3 di 14



























Solo 5mila gli spettatori, come noto, per le disposizioni anti Covid, e seduti nelle tribune allestite in piazza Mazzini e lungo i viali a mare.

Domani, 3 ottobre, si replica alle 16 e sarà ospite del Carnevale di Viareggio Maurice Agosti. Attore, cantante, performer e regista di eventi spettacolari nei teatri e club più esclusivi di tutta Europa. E’ maestro di cerimonie e ambasciatore ufficiale del Carnevale di Venezia nel mondo da 29 anni.

Ecco le immagini più belle.