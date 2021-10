“Dentro l’esodo”, al museo Athena inaugurata la mostra sui migranti

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio (1 ottobre) al museo Athena di Capannori con una proposta interattiva di Teatro della vita a cura del centro Zerka Moreno la mostra fotografica Dentro l’Esodo, migranti sulla via europea di Emanuele Confortin. Presenti al taglio del nastro il consigliere comunale Gianni Campioni e alcuni rappresentanti dell’Osservatorio per la pace.

La mostra resterà aperta fino a sabato (16 ottobre) e fa parte dell’iniziativa Nel labirinto…vicoli ciechi e possibilità del percorso migratorio promossa dall’osservatorio per la pace di Capannori in collaborazione con il Comune in occasione della ‘Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione’ del 3 ottobre. L’esposizione propone una selezione di immagini in bianco e nero tratte da un intenso lavoro sul campo svolto da Confortin nel 2015 e 2016 in Iran, Turchia, Grecia e lungo la via dei Balcani. Un lungo viaggio via terra sulle tracce di migranti e profughi in fuga da guerre, persecuzioni, miseria e mutamenti climatici.

Il secondo evento dell’iniziativa sull’immigrazione si terrà lunedì (4 ottobre) alle 18 nella sala consiliare del Comune, in piazza Aldo Moro: Eugenio Alfano, avvocato responsabile del coordinamento nazionale rifugiati e migranti di Amnesty International e Leonardo Palmisano, giornalista autore di Ghetto Italia e Mafia Caporale condurranno un incontro per stimolare riflessioni riguardanti i vicoli ciechi e le possibilità del percorso migratorio.

Per informazioni 370 3303783. Per accedere alla mostra e all’incontro è necessario essere in possesso del Green Pass.